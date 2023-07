Göttingen Vier Verletzte bei Chemieunfall an Universität

Bei einem Chemieunfall an der Universität Göttingen sind am Dienstag vier Menschen leicht verletzt worden. Die Betroffenen - unter ihnen auch zwei Einsatzkräfte der Feuerwehr - seien in Krankenhäusern behandelt worden, sagte eine Sprecherin der Feuerwehr. Sechs weitere Menschen seien vorsichtshalber ebenfalls dort untersucht worden. Mehrere Medien hatten zuvor darüber berichtet.