Tödlicher Unfall: Mann (59) stürzt mit E-Scooter von Dachterrasse und stirbt

Bei einem Unfall in Gronau (Landkreis Hildesheim) ist ein 59 Jahre alter Mann mit einem E-Scooter von der Dachterrasse in den Tod gestürzt (Symbolbild).

Gronau. Tödlicher Sturz mit einem E-Scooter in Niedersachsen: Ein 59 Jahre alter Mann ist Ende vergangener Woche von einer Dachterrasse im ersten Obergeschoss eines Hauses in Gronau (Landkreis Hildesheim) in die Tiefe gesstürzt und ums Leben gekommen.

Der Tod des Mannes sei vermutlich auf einen Unfall mit einem E-Scooter zurückzuführen, teilte die Polizei am Dienstag mit. Demnach habe der Mann auf der Terrasse mutmaßlich seinen E-Scooter ausprobiert, dabei die Kontrolle verloren und ihn gegen das Geländer gefahren. Anschließend sei er den ersten Ermittlungen zufolge in einen Garten gefallen.

Mann stirbt bei Sturz mit E-Scooter: Nachbarin entdeckt Opfer

Eine 49 Jahre alte Nachbarin entdeckte den Mann am Sonnabend, als sie ein Fenster zum Lüften öffnete. Ein hinzugerufener Notarzt konnte nur noch den Tod des 59-Jährigen feststellen.

Wann genau der Unfall passiert ist, war zunächst unklar. Der Mann war zuletzt am Freitagmittag lebend gesehen worden, teilte die Polizei mit.

Am vergangenen Wochenende hatte bereits ein weiterer tödlicher Sturz mit einem Verkehrsmittel in Niedersachsen für Schlagzeilen gesorgt: In Oldenburg war eine 81 Jahre alte Frau mit ihrem Auto aus dem vierten Stock eines Parkhauses in die Tiefe gestürzt. Die Seniorin starb noch an der Unfallstelle.

