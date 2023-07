Mann stürzt mit E-Scooter von Dachterrasse und stirbt

Ein 59-jähriger Mann ist Ende vergangener Woche von einer Dachterrasse im ersten Obergeschoss eines Hauses in Gronau (Landkreis Hildesheim) tödlich gestürzt. Der Tod des Mannes sei vermutlich auf einen Unfall mit einem E-Scooter zurückzuführen, teilte die Polizei am Dienstag mit. Demnach habe der Mann auf der Terrasse mutmaßlich seinen E-Scooter ausprobiert, dabei die Kontrolle verloren und ihn gegen das Geländer gefahren. Anschließend sei er den ersten Ermittlungen zufolge in einen Garten gefallen.