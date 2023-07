Zeugnistelefon in Niedersachsen: Hilfe bei schlechten Noten

In Niedersachsen stehen die Sommerferien vor der Tür und damit auch die Zeugnisvergabe. Für manche Kinder ist das ein lang ersehnter Freudentag, für einige aber auch Anlass für Sorgen und Frust. Die regionalen Landesämter für Schule und Bildung stellen deshalb am Mittwoch, den 5. Juli, von 09.00 Uhr bis 17.00 Uhr unter der Telefonnummer +49 4941 131 010 oder unter der E-Mail zeugnishotline@rlsb-lg.niedersachsen.de Hilfe aus der Schulpsychologie zur Verfügung. Am Tag der Zeugnisvergabe können Schülerinnen und Schüler, aber auch Eltern, Erziehungsberechtigte und andere Ratsuchende am Sorgentelefon ihren Kummer loswerden.