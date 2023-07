Letzter Start von Ariane-5-Rakete wetterbedingt verschoben

Der letzte Start der europäischen Ariane-5-Trägerrakete ins All ist wegen ungünstiger Wetterbedingungen verschoben worden - zunächst um einen Tag. Geplant war ursprünglich, dass die Rakete in der Nacht auf Mittwoch vom europäischen Weltraumbahnhof in Kourou in Französisch-Guayana abhebt. Nun solle dies wenn möglich in der Nacht auf Donnerstag geschehen, teilte Arianespace am Dienstag mit. Ein wichtiger Bestandteil der Ariane 5, die sogenannte Oberstufe, wurde mehr als 25 Jahre lang in Bremen gefertigt.

Kourou (dpa/lni). Der letzte Start der europäischen Ariane-5-Trägerrakete ins All ist wegen ungünstiger Wetterbedingungen verschoben worden - zunächst um einen Tag. Geplant war ursprünglich, dass die Rakete in der Nacht auf Mittwoch vom europäischen Weltraumbahnhof in Kourou in Französisch-Guayana abhebt. Nun solle dies wenn möglich in der Nacht auf Donnerstag geschehen, teilte Arianespace am Dienstag mit. Ein wichtiger Bestandteil der Ariane 5, die sogenannte Oberstufe, wurde mehr als 25 Jahre lang in Bremen gefertigt.

Die Ariane 5 ist seit 1996 im Einsatz. Die letzte Rakete soll einen französischen Militärsatelliten sowie einen deutschen Kommunikationssatelliten in den Weltraum bringen, der neue Technologien erproben soll. Das Nachfolgemodell, die Ariane 6, soll planmäßig erst Ende des Jahres erstmals an den Start gehen. Auch die kleinere Vega C fliegt nach einem Fehlstart im Dezember derzeit nicht.

