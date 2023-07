Kinderschutzexperte sieht „Körpererkundungsraum“ kritisch

Der Kinderschutzexperte Jörg Maywald hat die Idee eines „Körpererkundungsraums“ in einer umstrittenen Kita der Arbeiterwohlfahrt in Hannover kritisiert. Wenn es um sogenannte Körpererkundungsspiele in Kitas gehe, dann gehe es immer darum, Körperneugier von Kindern achtsam zu begleiten, sagte Maywald der „Hannoverschen Allgemeinen Zeitung“ (Dienstag). „Dafür einen eigenen Raum einzurichten, fände ich seltsam.“ Am Wochenende war bekanntgeworden, dass die Kita einen „Körpererkundungsraum“ eröffnen wollte. Ein Sprecher der AWO sagte, der Plan sei ein Alleingang gewesen und nicht mit dem Träger abgesprochen gewesen.