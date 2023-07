Prozess gegen Kita-Erzieher vorläufig eingestellt

Die Justitia ist an einer Scheibe am Eingang zum Oberlandesgericht zu sehen.

Einen Prozess gegen einen Erzieher wegen des Vorwurfs des sexuellen Missbrauchs von Schutzbefohlenen hat das Amtsgericht Hannover vorläufig eingestellt. Eine wichtige Zeugin halte sich im Ausland auf, sagte eine Gerichtssprecherin am Montag. Der 28-Jährige war in einer Einrichtung der Arbeiterwohlfahrt (AWO) beschäftigt. Es handele sich um zwei Fälle des Missbrauchs. Ob es sich um dieselbe Kita der AWO Hannover handelt, in der am Wochenende die Einrichtung eines „Körpererkundungsraum“ bekannt geworden war, sagte die Sprecherin nicht.