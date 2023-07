Viele Lehrkräfte sollen ab August 2024 mehr Geld bekommen

Ein Schüler meldet sich, während die Lehrerin an die Tafel schreibt.

Die Einstiegsgehälter vieler Lehrerinnen und Lehrer in Niedersachsen sollen zum 1. August kommenden Jahres steigen. Für Lehrkräfte in Grund-, Haupt- und Realschulen sollen die Gehälter vollständig auf die Besoldungsstufe A13 angehoben werden, wie die Landesregierung am Montag nach ihrer Haushaltsklausur mitteilte.