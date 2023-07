56-jähriger Biker nach Zusammenstoß mit Auto gestorben

Bei einem Verkehrsunfall in Rastede (Landkreis Ammerland) ist am Sonntagnachmittag ein 56-jähriger Biker tödlich verletzt worden und noch an der Unfallstelle gestorben. Zuvor bog eine 44-jährige Autofahrerin mit ihrem Wagen nach links nahe einer Autobahn-Anschlussstelle ab und stieß mit dem Motorradfahrer zusammen, wie die Polizei mitteilte. Wie es zu dem Unfall kam, war zunächst unklar, und die Ermittlungen zum Unfallhergang dauern an. Der Motorradfahrer wurde noch vor Ort medizinisch versorgt, starb jedoch noch an der Unfallstelle. Die Autofahrerin blieb unverletzt. Im Rahmen der Unfallaufnahme war die betroffene Fahrbahn und die Anschlussstelle mehrere Stunden gesperrt.