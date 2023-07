Landesregierung stellt Projekte für 2024 vor

Niedersachsens Landesregierung stellt am Montag (12.00 Uhr) ihre politischen Schwerpunkte für das kommende Jahr vor. Der Wunschzettel vor der am Sonntag begonnenen Haushaltsklausur war lang: Mehr Geld für die Lehrkräfte an Grund-, Haupt- und Realschulen, die Einführung eines landesweiten 29-Euro-Tickets für Jugendliche im Nahverkehr oder eine bessere technische Ausstattung der Polizei standen etwa darauf. Allerdings betonten Ministerpräsident Stephan Weil (SPD) und Finanzminister Gerald Heere (Grüne), dass der finanzielle Spielraum gering sei. Dennoch wolle die Regierung „im Rahmen des Verfügbaren“ ihre Schwerpunkte setzen, hatte Weil angekündigt.