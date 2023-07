Zehntausende Besucher beim traditionellen Schützenausmarsch

Zehntausende Menschen haben am Sonntag den traditionellen Schützenausmarsch in Hannover besucht. Nach Angaben der Stadt versammelten sich rund 160.000 Besucher entlang der dreieinhalb Kilometer langen Strecke vom Neuen Rathaus durch die Innenstadt bis zum Festplatz. Dutzende Musikkapellen aus dem In- und Ausland sowie viele Festwagen hatten sich demnach für die Veranstaltung angemeldet. Die Polizei sprach am Nachmittag von einem ruhigen Einsatzgeschehen. Bis kommenden Sonntag läuft das Schützenfest in der Landeshauptstadt noch, was es laut Stadt bereits seit 1529 gibt.