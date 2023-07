Bei einer Auseinandersetzung auf einem Parkplatz in Hannover ist in der Nacht zum Samstag ein Mann durch Messerstiche lebensgefährlich verletzt worden. Der 26-Jährige wurde in ein Krankenhaus gebracht, teilte die Polizei mit. Die Beamten nahmen Ermittlungen wegen versuchten Totschlags auf.

Nach ersten Erkenntnissen kam es am frühen Samstagmorgen im Stadtteil Vahrenheide zu der Auseinandersetzung zwischen dem 26-Jährigen, einem 47 Jahre alten Mann und einer 34 Jahre alten Frau. Die Hintergründe waren zunächst nicht bekannt. Als mutmaßlicher Täter gilt der 47-Jährige. Als die Polizei am Tatort eintraf, flüchtete er, wurde aber später in der Nähe von der Polizei gefunden und vorläufig festgenommen. Die 34-Jährige wurde nicht verletzt.

Zunächst stand noch nicht fest, in welchem Verhältnis die drei zueinander standen. Auch zum Tatmotiv und zum Tatablauf gab es zuerst noch keine gesicherten Erkenntnisse. Der 47-Jährige soll am Sonntag dem Haftrichter vorgeführt werden.

