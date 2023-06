Rückzahlungsfrist für Corona-Soforthilfen verlängert

Das niedersächsische Wirtschaftsministerium hat die Rückzahlungsfrist für Corona-Soforthilfen bis zum 30. November verlängert. Die ursprüngliche Rückzahlungsfrist wäre am 30. Juni ausgelaufen, teilte das Ministerium am Freitag mit. Mit der Verlängerung solle kleinen Betrieben und Selbstständigen geholfen werden, sagte Wirtschaftsminister Olaf Lies (SPD): „Viele haben aufgrund der überstandenen Pandemie die Sorge, nun durch die Belastungen aufgrund der Energiepreissteigerungen überfordert zu werden.“ Wer aufgrund von individuellen und belegbaren Gründen auch bis zum 30. November nicht zu einer Rückzahlung der Hilfen in der Lage sei, könne mit der NBank Ratenzahlung vereinbaren, hieß es.