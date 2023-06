Ministerium und Volkswagenstiftung fördern neue Projekte

Mit 120,9 Millionen Euro Fördergeld unterstützen das Niedersächsische Ministerium für Wissenschaft und Kultur (MWK) und die Volkswagenstiftung zukunftsorientierte wissenschaftliche Projekte. Die neuen Vorschläge für das gemeinsame Förderprogramm „zukunft.niedersachsen“ wurden am Freitag bewilligt, wie MWK und Volkswagenstiftung mitteilten. Weitere 155,8 Millionen Euro fließen in die Weiterführung von bereits bewilligten Projekten. Mit den insgesamt knapp 277 Millionen Euro werde „ein wichtiges Zeichen“ gesetzt, um „Niedersachsen im nationalen und internationalen Wettbewerb als Wissenschaftsstandort deutlich sichtbarer zu machen“, teilte der Generalsekretär der Volkswagenstiftung Georg Schütte mit.

Je im Sommer und im Herbst schlägt die Niedersächsische Landesregierung dem Kuratorium der Stiftung wissenschaftliche Einrichtungen vor, denen die Förderung zugute kommen soll. Die am Freitag abgesegneten Projekte beschäftigen sich mit den Themenfeldern Transformation, Digitalität und Spitzenforschung. So geht es in einem Forschungsvorhaben etwa um Hybride Intelligenz - also um das Zusammenspiel von menschlicher und künstlicher Intelligenz -, ein weiteres Projekt erforscht den Einfluss biologischer und soziokultureller Unterschiede auf Gesundheit und Krankheit.

