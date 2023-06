Wellenkanal soll Windkraft-Ausbau auf See anschieben

Ein weltweit einzigartiger Wellenkanal soll in Hannover die Forschung an leistungsfähigeren Windkraftanlagen auf See voranbringen. Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck und Niedersachsens Ministerpräsident Stephan Weil nahmen die Anlage am Freitag in Betrieb. Der 300 Meter lange Kanal kann bis zu drei Meter hohe Wellen erzeugen und Strömungen wie Ebbe und Flut simulieren.