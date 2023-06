„U Entstation“: Schild am Friedhof sorgt für Verwirrung

Bodenburg (dpa/lni). Eine falsche U-Bahn-Haltestelle in dem kleinen Ort Bodenburg im Landkreis Hildesheim sorgt derzeit für Irritationen bei Bewohnern, Spaziergängern und Gästen. „U Entstation“ steht in weißen Buchstaben auf einem blauen Schild - ausgerechnet an der Hecke zum Friedhof des 1800-Einwohner-Dorfes. Das Schild ist Teil einer Kunstaktion des Forums für Kunst und Kultur Heersum, das in diesem Jahr mit seinen Sommerspielen in Bodenburg zu Gast ist.

„In allen Orten, in denen wir spielen, stellen wir ein U-Bahn-Schild in der Nähe der Spielstätte auf, zu dem die Zuschauer mit einem Shuttle-Bus gebracht werden“, erläuterte Jürgen Zinke, Geschäftsführer des Forums Heersum. Die Namen der Stationen beziehen sich auf die Stücke. „Entstation“ sei ein popkultureller Querverweis auf die Disney-Welt und Entenhausen, die in dem Stück „Faust III“ eine Rolle spielten.

Bodenburgs Ortsbürgermeister Heinrich Schrell sagte, er habe spontan mitgeholfen, das Schild aufzustellen. Anwohner hätten ihm aber schon ihre Skepsis darüber zum Ausdruck gebracht, dass ausgerechnet an einem Friedhof ein Schild mit der Aufschrift „Entstation“ stehe.

Das Forum Heersum ist bekannt für seine erfolgreichen Theaterproduktionen auf dem Dorf. Der 1990 gegründete Verein inszenierte zunächst Theaterstücke unter freiem Himmel in Heersum, in denen zahlreiche Menschen aus dem Dorf mitwirkten. Seit 2015 spielt die Truppe an wechselnden Orten im Kreis Hildesheim.

Solange das Stück in Bodenburg laufe, müssten die Anwohner das Schild ertragen, sagte Zinke vom Forum Heersum. Nach der letzten Aufführung werde aber ein neuer Standort in Bodenburg für das Schild gesucht. Es solle dauerhaft in dem Ort bleiben.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Niedersachsen