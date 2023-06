Gewalt Mehr Vorfälle mit Stichwaffen in Schulen und auf Schulweg

Die Zahl der Vorfälle mit Stichwaffen in Schulen oder auf dem Schulweg ist in Niedersachsen gestiegen. Im vergangenen Jahr gab es 94 Fälle, wie aus einer Antwort der Landesregierung auf eine Anfrage des AfD-Innenpolitikers Stephan Bothe hervorgeht, die am Donnerstag veröffentlicht wurde. Ein Jahr zuvor waren es noch 29 Fälle gewesen.