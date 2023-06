Flughafen Klagenfurt: Tuifly erleidet Niederlage vor EuGH

Die Fluglinie Tuifly hat im Rechtsstreit um Beihilfen für den österreichischen Flughafen Klagenfurt eine weitere Niederlage kassiert. Der Europäische Gerichtshof (EuGH) wies am Donnerstag in Luxemburg die Rechtsmittel der Airline gegen eine Entscheidung der EU-Kommission zurück. Damit bestätigten die Richter, dass Tuifly eine millionenschwere Beihilfe an Österreich zurückzahlen muss.