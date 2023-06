Pferd getötet: Tierschützer bieten 1000 Euro für Hinweise

Nach der Tötung eines Pferdes in Göttingen hat die Tierschutzorganisation Peta eine Belohnung für Hinweisgeber ausgesetzt. Informationen, „die zur rechtskräftigen Verurteilung der tatverantwortlichen Person oder Personen führen“, würden mit bis zu 1000 Euro belohnt, teilte Peta am Donnerstag mit. Bisher gibt es noch keine Spur zu einem Täter, wie es von der Polizei am selben Tag hieß. Sie bittet ebenfalls weiter um Zeugenhinweise.