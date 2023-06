Schützenfest Hannover erwartet über 900.000 Besucher

Der Aufbau läuft auf Hochtouren: In Hannover beginnt am Freitag die 494. Ausgabe des Schützenfestes. Vom 30. Juni bis zum 9. Juli erwarten die Veranstalter mehr als 900.000 Besucher. Im vergangenen Jahr gab es die Traditionsveranstaltung nach zweijähriger Pandemie-Pause zwar wieder, aber einige Programmpunkte fielen kleiner aus. Nun solle das zehntägige Volksfest wieder wie gewohnt ablaufen, beispielsweise mit einem Zapfenstreich zum Ende, sagte Festleiter Bernd Rödel am Mittwoch.