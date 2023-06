Der Deutsche Fußball-Bund (DFB) hat die Spiele der ersten Pokalrunde zeitgenau angesetzt. Bundesligist SV Werder Bremen spielt am 12. August (15.30 Uhr) bei Viktoria Köln, Ligarivale VfL Wolfsburg einen Tag später (15.30 Uhr) beim TuS Makkabi Berlin.

DFB-Pokal Pokal-Spiele: Bersenbrück in Osnabrück, Werder am Samstag

Bereits am 11. August (18.00 Uhr) spielt Fünftligist TuS Bersenbrück gegen Borussia Mönchengladbach. Das ungleiche Duell wird an der Bremer Brücke, dem Stadion des VfL Osnabrück, ausgetragen. Parallel tritt Hannover 96 beim SV Sandhausen an. Um 20.45 Uhr treffen die Zweitligisten Eintracht Braunschweig und der FC Schalke 04 aufeinander.

Am 12. August (15.30 Uhr) begrüßt Oberligist Atlas Delmenhorst den FC St. Pauli. Der Austragungsort ist noch nicht bekannt. Nur wenige Kilometer von Delmenhorst entfernt trifft der FC Oberneuland auf den 1. FC Nürnberg. Am 14. August (20.45 Uhr) spielt der VfL Osnabrück gegen den 1. FC Köln. Diese Partie wird live in der ARD übertragen.

