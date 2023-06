Ca. 27.000 Niedersachsen aus katholischer Kirche ausgetreten

In Niedersachsen sind im vergangenen Jahr rund 27.000 Menschen aus der katholischen Kirche ausgetreten. Das geht aus Daten hervor, die die Deutsche Bischofskonferenz (DBK) am Mittwoch in Bonn veröffentlicht hat. Demnach lebten 2022 noch etwa 1,24 Millionen Katholiken in Niedersachsen - rund 33.000 weniger als im Jahr davor. Ihr Anteil an der Bevölkerung liegt damit bei 15 Prozent. An den Gottesdiensten nimmt nach Angaben der Kirche jedoch nur jeder zwanzigste Katholik in Niedersachsen teil. Die Zahl der Erstkommunionen und kirchlichen Trauungen stieg derweil im Vergleich zum noch stark von Corona geprägten Jahr 2021.