Aus Ärger: Nachbar hält Messer an Hals von 12-Jährigem

Bremervörde (dpa/lni). Weil er sich über vier Nachbarskinder geärgert hat, soll ein 43-Jähriger in Bremervörde (Landkreis Rotenburg) einem 12-Jährigen ein Messer an den Hals gehalten haben. Der aggressiv auftretende Mann wurde von der Polizei in Gewahrsam genommen, wie diese am Mittwoch mitteilte. Die Mutter eines der Kinder hatte am Dienstagabend die Einsatzkräfte gerufen. Sie habe berichtet, dass die Freunde im Alter von 11 bis 16 Jahren von dem Nachbarn mit einem Messer bedroht worden waren. Der Mann habe demnach auch eine Waffe und einen Schlagstock bei sich gehabt.

Als die Polizei eintraf, sei der Mann in seinem Haus gewesen. Die Ermittlungen ergaben, dass er sich über die Kinder und Jugendlichen geärgert hatte, weil sie Knallkörper in seinen Garten geworfen haben sollen. Er habe sie zur Rede gestellt, lautstark bedroht und einem Jungen ein Messer an den Hals gehalten. Gegen den 43-Jährigen wurde ein Strafverfahren eingeleitet. Bei der Durchsuchung seines Hauses fand die Polizei mehrere Luftdruck- und Schlagwaffen sowie Messer.

