Wespenstich ins Ohr: Fahrer verliert Kontrolle über Lkw

Weil ihn eine Wespe ins Ohr gestochen hat, hat ein Lkw-Fahrer die Kontrolle über sein Fahrzeug verloren. Der Sattelzug des 38-Jährigen stürzte am Dienstag auf der Bundesstraße 241 bei Northeim in einen Straßengraben, wie die Polizei am Mittwoch mitteile. Der Fahrer wurde vorsorglich in ein Krankenhaus gebracht. Den am Lkw entstandenen Schaden schätzt die Polizei auf rund 25.000 Euro. Es kam zu erheblichen Verkehrsbehinderungen.