Innenministerinnen besuchen Löschflugzeugstaffel

Bundesinnenministerin Nancy Faeser und ihre niedersächsische Amtskollegin Daniela Behrens besuchen am Mittwoch die neue Löschflugzeugstaffel am Flughafen Braunschweig-Wolfsburg. Die beiden SPD-Politikerinnen wollen die jüngst in der zweitgrößten Stadt des Landes stationierten Löschflugzeuge vorstellen und über weitere Einsatzmittel der Feuerwehren zur Vegetationsbrandbekämpfung informieren.