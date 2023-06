Autofahrer erfasst zwei Männer: Danach Messerattacke

Nach einer Messerattacke ermitteln Polizei und Staatsanwaltschaft in Osnabrück gegen einen 20 Jahre alten Mann wegen eines versuchten Tötungsdelikts. Der 20-Jährige soll am Montagabend in der Gemeinde Bissendorf zunächst mit Absicht sein Auto auf zwei junge Männer, die zu Fuß unterwegs waren, zugesteuert haben, wie die Beamten am Dienstag mitteilten. Der Fahrer erfasste die beiden Männer im Alter von 20 und 21 Jahren mit seinem Wagen frontal. Durch den Aufprall wurden die beiden schwer verletzt.