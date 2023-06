Polizei warnt: Sperrungen wegen Schützenausmarsches

Der traditionelle Schützenausmarsch dürfte nach einer Warnung der Polizei den Verkehr in Hannover am Sonntag massiv stocken lassen. Für den Festumzug seien teils stark befahrene Straßen und Plätze zeitweilig gesperrt, teilte die Behörde am Dienstag mit. Die Polizei riet, auf Stadtbahnen umzusteigen oder das Fahrrad zu nutzen. An dem mehrere Stunden dauernden Schützenausmarsch seien Hunderte von Kapellen und Fanfarenzügen sowie Schützenvereine aus Deutschland und dem nahen europäischen Ausland beteiligt. Nach früheren Angaben der Landeshauptstadt gilt das Schützenfest Hannover (30. Juni bis 9. Juli) als das größte Schützenfest der Welt.