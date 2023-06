86-jährige Fahrerin übersieht Motorradfahrer: Mann stirbt

Eine 86 Jahre alte Autofahrerin hat beim Abbiegen in Bad Zwischenahn einen Motorradfahrer übersehen und einen schweren Unfall verursacht. Der 59-Jährige wurde bei der Kollision so schwer verletzt, dass er am Unfallort seinen Verletzungen erlag, wie die Polizei am Montag mitteilte. Warum die Frau das Motorrad übersah, muss noch geklärt werden.