Gefahrgutunfall bei Lüneburg

In der Gemeinde Vögelsen im Landkreis Lüneburg sind am Montag Chemikalien aus einem Laster ausgelaufen. Etwa 120 Feuerwehrkräfte und Gutachter der Unteren Wasserbehörde waren mit dem Notfall beschäftigt. Drei Zehn-Liter-Kanister mit Wasserstoffperoxid seien leck und teilweise ausgelaufen, sagte ein Sprecher der Kreisfeuerwehr. In dem Speditions-Lkw war zudem noch Salpetersäure.