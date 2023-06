Stephan Weil besorgt über AfD-Sieg in Sonneberg

Niedersachsens Ministerpräsident Stephan Weil hat sich besorgt gezeigt über den Sieg der AfD bei einer Landratswahl in Thüringen. „Gerade die thüringische AfD gilt als rechtsextrem. Da gibt es sehr klare Anzeichen der Verfassungsschutzbehörden, der Verfassungsschutz beobachtet das. Dass das überhaupt keine Resonanz im Wahlergebnis findet, darauf kann ich mir keinen Reim machen“, sagte der SPD-Politiker am Montag im „Frühstart“ von RTL/n-tv. In Niedersachsen sei so ein Ergebnis nicht denkbar.