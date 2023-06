Führerscheine nach illegalem Autorennen beschlagnahmt

Zwei Frauen sollen in Osnabrück am späten Samstagabend ein illegales Autorennen veranstaltet haben. Wie die Polizei am Sonntag mitteilte, fuhren die Fahrerinnen im Alter von 23 und 24 Jahren zeitweise über 110 Stundenkilometer - und damit mehr als doppelt so schnell wie die erlaubte Höchstgeschwindigkeit von 50 Stundenkilometern. Die Frauen aus Nordrhein-Westfalen fuhren sowohl nebeneinander als auch direkt hintereinander, wie es weiter hieß. Die Polizei beendete das Rennen den Angaben zufolge und beschlagnahmte die Führerscheine der beiden. Gegen sie werde nun wegen eines nicht erlaubten Kraftfahrzeugrennens ermittelt.