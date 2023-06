Tödlicher Unfall mit Radlader: Aufklärung könnte dauern

Markierungen der Polizei auf der Straße am Unfallort.

Die Aufklärung des tödlichen Unfalls mit einem Radlader bei Hamburg wird laut Polizei einige Zeit in Anspruch nehmen. Am Samstagabend war nach bisherigen Erkenntnissen ein Transportkorb, in dem sich mehrere Personen befanden, von der Frontgabel eines Radladers abgerissen. Ein Fünfjähriger und ein 39-Jähriger starben, zehn weitere Kinder im Alter von vier bis zehn Jahren wurden teils schwer verletzt.