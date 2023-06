Landesparteitag CDU in Niedersachsen beschließt Strukturreform

CDU-Landeschef Sebastian Lechner auf dem Landesparteitag in Bad Fallingbostel.

Niedersachsens CDU hat auf dem Landesparteitag in Bad Fallingbostel (Heidekreis) eine sogenannte Strukturreform beschlossen. Der Beschluss fiel einstimmig, wie Landeschef Sebastian Lechner der Deutschen Presse-Agentur am Freitagabend sagte. Mit dieser Reform will die Partei künftig kampagnenfähiger sein.