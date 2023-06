Ministerin rechnet mit 30.000 Geflüchteten bis Jahresende

Ein Mann hält einen ukrainischen Reisepass in der Hand.

Innenministerin Daniela Behrens (SPD) geht davon aus, dass Niedersachsen bis Jahresende 30.000 Geflüchtete aufnehmen muss - die Kriegsflüchtlinge aus der Ukraine ausgenommen. Dafür sorge auch die hybride Kriegsführung des russischen Präsidenten Wladimir Putin und seines belarussischen Verbündeten Alexander Lukaschenko, sagte die SPD-Politikerin „nwzonline.de“ und der „Nordwest-Zeitung“ (Montag). „Zu dieser gehört, Visa an Ausreisewillige aus afrikanischen Staaten auszustellen und diese an die EU-Außengrenze in Osteuropa zu bringen.“ Darüber hinaus habe man zahlreiche Krisen- und Kriegsherde auf der Welt, „die die Menschen zur Flucht treiben“.