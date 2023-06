Weitere Anzeigen im Verfahren gegen Klinik-Verantwortliche

Ein leeres Bett steht in der Intensivstation einer Klinik.

Im Verfahren gegen sechs Verantwortliche des Klinikums Wilhelmshaven wegen möglicher Versäumnisse bei der medizinischen Behandlung und der Pflege von Patienten haben zwei weitere anonyme Strafanzeigen die Ermittler erreicht. Die Anzeigen seien nach Bekanntwerden des Verfahrens Anfang Mai bei der Staatsanwaltschaft Oldenburg eingegangen, teilte ein Sprecher der Behörde mit. Zuvor hatten bereits zwei anonyme Strafanzeigen die Ermittlungen ausgelöst. In dem Verfahren geht es um den Verdacht der fahrlässigen Tötung in fünf Fällen und der fahrlässigen Körperverletzung in 13 Fällen. Die Zahl der Fälle sei nach wie vor aktuell und Gegenstand der Ermittlungen, teilte der Sprecher mit.