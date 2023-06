Rund 4500 Notrufe wegen des Unwetters in Braunschweig

Extremer Starkregen hat in Braunschweig für außergewöhnlich viele überflutete Keller und Straßen gesorgt. Rund 4500 Notrufe und mehr als 1000 Einsätze registrierte die Feuerwehr seit Donnerstagabend bis in die frühen Morgenstunden am Freitag. Diese Dimension sei „einmalig in der jüngeren Geschichte“, sagte Feuerwehr-Fachbereichsleiter Torge Malchau in einer Pressekonferenz am Freitagmorgen.