Zwei Fahrstreifen der A7 Richtung Hannover unter Wasser

Wegen des anhaltenden Dauerregens in der Nacht sind am frühen Morgen zwei Fahrstreifen der Autobahn 7 in Hamburg gesperrt worden. Die beiden Fahrbahnen standen auf Höhe Bahrenfeld und in Richtung Süden/Hannover unter Wasser, wie eine Sprecherin der Autobahn GmbH des Bundes am Freitag mitteilte. Dabei sei das Wasser so tief gewesen, dass man den Verkehr nicht mehr durchleiten konnte.