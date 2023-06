Youtuber und Mathelehrer Kai Schmidt trauert um seine Frau

Der Youtuber und Mathelehrer Kai Schmidt, bekannt als „Lehrerschmidt“, trauert in einem Video auf seinem Kanal um seine Frau. „Die größte Säule meines Lebens ist nach fast 25 Jahren einfach weg“, sagte Schmidt in dem Video. Am 12. Juni sei seine Frau nach langer schwerer Krankheit gestorben, zuvor sei sie ein halbes Jahr in Behandlung gewesen. „Ab jetzt müssen wir alleine weitermachen“, sagte Schmidt, der einen Sohn hat. Es tue unfassbar weh.