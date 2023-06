Braunschweiger Umbruch: Start mit neuem Trainer und Team

Mit dem neuen Trainer Jens Härtel und einem stark veränderten Spielerkader hat Eintracht Braunschweig am Donnerstag mit der Vorbereitung auf die neue Saison in der 2. Fußball-Bundesliga begonnen. Beim Trainingsauftakt am Eintracht-Stadion fehlten im Vergleich zur Vorsaison einige Profis - darunter wichtige Leistungsträger wie Spielmacher Immanuel Pherai (vor einem Wechsel zum Hamburger SV) sowie Innenverteidiger Filip Benkovic (zurück zu Udinese Calcio).