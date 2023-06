Nach einer Razzia gegen mutmaßliche Drogendealer in Hannover sind zwei Tatverdächtige in Untersuchungshaft gekommen. Gegen die beiden Männer im Alter von 46 und 37 Jahre habe das Amtsgericht einen Haftbefehl verhängt, sagte am Donnerstag ein Sprecher der Staatsanwaltschaft Hannover. Zuerst hatte die „Bild“-Zeitung berichtet.