Mehr Kinder mit Sprachproblemen vor dem Schulstart

Zuckertüten liegen bei Einschulung in einem Bollerwagen.

Hannover (dpa/lni). Die Zahl der Kinder mit sprachlichen Problemen vor der Einschulung hat in der Region Hannover zugenommen. „Das ist sehr besorgniserregend“, sagte Regionspräsident Steffen Krach am Donnerstag. So hätten 16,3 Prozent der Mädchen und Jungen im Einschulungsjahrgang 2022/23 ein auffälliges Ergebnis im Test zu Präpositionen und Plural. Fünf Jahre zuvor waren es nur 10,9 Prozent. Auch die Fähigkeit, Gegenstände zu erkennen und zu malen, sei geringer geworden.

„Unser Ziel ist es, möglichst frühzeitig und flächendeckend sprachliche Förderangebote machen zu können“, sagte Krach. Die Kommunen benötigten dazu mehr Unterstützung von Bund und Land.

Die Region Hannover ist zuständig für die Schuleingangsuntersuchungen in ihren 21 Städten und Gemeinden. Untersucht wurden in diesem Jahrgang 12 200 Kinder - laut Region waren das bundesweit die meisten dieser Untersuchungen in einem Kommunalverband.

Im Vergleich zur Corona-Zeit ist die Zahl der Kinder mit Übergewicht und Adipositas zurückgegangen. Ihr Anteil lag im Jahr 2022/23 bei 11,9 Prozent nach 14,5 Prozent im Vorjahr. Auch der Anteil der Kinder mit mehr als zwei Stunden Mediennutzung ist gegenüber 2021/22 von 7,2 auf 5,7 Prozent gesunken. Darüber hinaus sank der Anteil der Nichtschwimmerinnen und Nichtschwimmer im Vergleich zur Pandemie von 51,2 auf 44,9 Prozent.

