Wolfsburg holt Dijkstra: Weiterleihe nach Enschede

Champions-League-Finalist VfL Wolfsburg hat die niederländische Fußball-Nationalspielerin Caitlin Dijkstra verpflichtet, aber umgehend noch für ein weiteres Jahr an ihren bisherigen Club vom FC Twente Enschede ausgeliehen. Das gab der VfL am Donnerstag bekannt. Die 24-Jährige solle in Enschede „weiter Spielpraxis sammeln“, heißt es in der Mitteilung des Clubs. In Wolfsburg unterschrieb die Innenverteidigerin einen bis 2026 datierten Vertrag.