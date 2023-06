Landtag befasst sich mit Ukraine-Kurs und Gasförderung

Niedersachsens Landtag diskutiert am Donnerstag (ab 9.00 Uhr) über den weiteren Kurs vor dem Hintergrund des Ukraine-Kriegs. Die Regierungsfraktionen SPD und Grüne verurteilen in einem Antrag, den sie teils wortgleich von der CDU übernommen haben, den Angriffskrieg Russlands und stellen sich an die Seite der Ukraine. Nicht übernommen wurde allerdings unter anderem die Forderung der CDU, Landespartnerschaften mit Regionen in der Ukraine abzuschließen.