Joachim Braun verlässt Zeitungsgruppe Ostfriesland

Nach viereinhalb Jahren verabschiedet sich Chefredakteur Joachim Braun Ende August von der Zeitungsgruppe Ostfriesland (ZGO) in Leer. Der 57-Jährige leitet die Redaktionen von „Ostfriesen-Zeitung“, „General-Anzeiger“ und „Borkumer Zeitung“, wie die Zeitungsgruppe am Mittwoch mitteilte. Braun habe die digitale Transformation vorangetrieben. Mit einem E-Paper-Anteil von über einem Drittel der Gesamtauflage gehöre die ZGO zu jenen Regionalverlagen, die das „Papier-Zeitalter“ am weitesten hinter sich gelassen haben. Die Nachfolge von Braun sei noch in der Abstimmung.