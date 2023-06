Auch der neue Mittelfeldstar Naby Keita hofft auf einen Verbleib von Torjäger Niclas Füllkrug bei Werder Bremen. „Er ist ein Top-Stürmer. Mit meinen Vorlagen will ich ihn unterstützen, dass er noch besser wird und nächste Saison noch mehr Tore erzielt“, sagte der 28 Jahre alte Neuzugang vom FC Liverpool in einem „Sport Bild“-Interview (Mittwoch). „Darum hoffe ich, dass er bleibt. Das wäre wichtig für die Mannschaft.“

Werders Niclas Füllkrug am Ball.

Bundesliga Neuzugang Keita will Füllkrug-Verbleib bei Werder Bremen

Bremen (dpa/lni). Auch der neue Mittelfeldstar Naby Keita hofft auf einen Verbleib von Torjäger Niclas Füllkrug bei Werder Bremen. „Er ist ein Top-Stürmer. Mit meinen Vorlagen will ich ihn unterstützen, dass er noch besser wird und nächste Saison noch mehr Tore erzielt“, sagte der 28 Jahre alte Neuzugang vom FC Liverpool in einem „Sport Bild“-Interview (Mittwoch). „Darum hoffe ich, dass er bleibt. Das wäre wichtig für die Mannschaft.“

Füllkrug gewann in der vergangenen Saison die Torjäger-Kanone der Fußball-Bundesliga und stieg zum Nationalspieler auf. Das macht ihn auch für andere Clubs interessant, sein Vertrag mit den Bremern läuft aber noch bis 2025.

Keita kehrt in diesem Sommer nach fünf Jahren beim FC Liverpool in die Bundesliga zurück. Dort spielte der Nationalspieler Guineas bereits von 2016 bis 2018 für RB Leipzig. „Ich bin sehr glücklich, in Bremen unterschrieben zu haben. Deutschland ist mein Zuhause“, sagte er.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Niedersachsen