Brände 100.000 Euro Schaden nach Brand von Ofenanlage in Saterland

Auf dem Einsatzfahrzeug ist in gelber Farbe der Schriftzug «Feuerwehr» zu lesen.

Beim Brand einer Ofenanlage in einer Industriefirma in Saterland im Landkreis Cloppenburg ist in der Nacht zu Mittwoch ein Schaden von rund 100.000 Euro entstanden. Nach Polizeiinformationen wurde bei dem Brand niemand verletzt. Demnach entstand das Feuer aufgrund einer technischen Ursache. Rund 100 Einsatzkräfte der Feuerwehr waren im Einsatz. Ersten Erkenntnissen zufolge wurden die Ofenanlage sowie Teile des Dachstuhls beschädigt.