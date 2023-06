Aurich Gruppe von Jugendlichen nach über 170 Straftaten in U-Haft

Nach einer Serie von Straftaten in der Auricher Innenstadt sind mehrere junge Männer festgenommen worden. In den vergangenen Monaten kam es dort vermehrt zu Körperverletzungen, Fahrzeugaufbrüchen, Diebstählen und Verstößen gegen das Betäubungsmittelgesetz. Insgesamt wurden 174 Taten registriert, wie die Polizei am Samstag mitteilte.