Polizeieinsatz Mann schießt mit Armbrust in Peine: Ein Verletzter

Ein 29 Jahre alter Mann hat am Bahnhof von Peine mit einer Armbrust auf Passanten geschossen. Die Schüsse trafen einen Mann, wie die Polizei am Samstag mitteilte. Der Täter, der nach bisherigen Erkenntnissen unter psychischen Vorerkrankungen leiden soll, wurde festgenommen. Das Opfer wurde in ein Krankenhaus gebracht, die Verletzungen sollen nicht lebensbedrohlich sein.