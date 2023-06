Marteria und Casper beim „Hurricane“-Festival

Scheeßel (dpa/lni). Auf dem Eichenring in Scheeßel feiern die Besucherinnen und Besucher den Festivalsommer: Für Samstagabend wurden die Hauptacts Marteria, Muse und Casper erwartet. Bis zum Sonntag sind insgesamt 80 Konzerte auf vier Bühnen geplant. Das Rockmusik-Festival „Hurricane“ gehört wie sein Schwesterfestival „Southside“ zu den größten deutschen Open-Air-Festivals.

Viele Besucherinnen und Besucher waren bereits am Donnerstag zum Vorprogramm angereist. Mit einem Nachhaltigkeitskonzept versuchen die Veranstalter, so wenig Müll wie möglich zu hinterlassen. Im vergangenen Jahr wurden etwa 3000 Kilo nicht verderbliche Lebensmittel gesammelt und an die Tafel gespendet. Nicht mehr benötigte Schlafsäcke, Zelte und Isomatten gehen an eine Hilfsorganisation. Die Gäste sind zudem aufgefordert, ihre vollen Müllsäcke abzugeben. Für jeden davon wird nach Angaben der Veranstalter ein Euro an soziale Projekte gespendet.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Niedersachsen