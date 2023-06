Mensch stirbt nach Verkehrsunfall in brennendem Auto

Ein Mensch ist in der Nacht zu Samstag bei Bothel im Landkreis Rotenburg nach einem Verkehrsunfall in seinem Auto verbrannt. Die bisher noch nicht identifizierte Person sei mit dem Fahrzeug in einer Kurve von der Straße abgekommen und gegen einen Baum geprallt, teilte die Polizei am Samstag mit. Der Wagen sei in ein Feld geschleudert worden und dann in Flammen aufgegangen.